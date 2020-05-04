شاهد.. التقاط "أوضح صورة في العالم لحفر القمر"!
التقط مصور "أوضح صور لفوهات/حفر القمر" في العالم من خلال الجمع بين عدة لقطات لخط القمر، حيث يلتقي الضوء مع الظلام.
وقام المصوّر الفلكي، المقيم في كاليفورنيا، أندرو مكارثي بتجميع آلاف الصور معا عبر مراحل القمر، لإظهار سطح القمر في كل مجده.
وبسبب انحراف الضوء الناجم عن "الفاصل القمري" - الخط الفاصل بين الجانبين المضيء والمظلم للقمر - تبدو ميزات مثل الفوهات "بشكل ممدود".
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Oops... All terminator! I haven't posted in a while, partly because I was under the weather, and partly because I was working on this BEAST of a project. This moon might look a little funny to you, and that's because it is an impossible scene. From 2 weeks of images of the waxing moon, I took the section of the picture that has the most contrast (right before the lunar terminator where shadows are the longest), aligned and blended them to show the rich texture across the entire surface. This was exhausting to say the least, namely because the moon doesn't line up day over day, so each image had to be mapped to a 3d sphere and adjusted to make sure each image aligned. I may or may not try this again for the waning phases depending on feedback. The full size for this, as well as a phone background, was shared with patrons. Check the link in my bio if you'd like to join and get access to more exclusive content!
وفي عملية مضنية، التقط مكارثي لقطات على سطح القمر، حيث كان التأثير أكثر وضوحا، ودمجها في مركب واحد مفصل.
'World's clearest picture of the moon's craters' is captured by a Californian astrophotographer https://t.co/EmlmCUl244— Daily Mail Online (@MailOnline) May 4, 2020
وتكشف النتيجة النهائية المذهلة عن مجموعة رائعة من الحفر والمزايا لدى القمر. ونشر مكارثي على حسابه في "إنستغرام"، وصفا للقطات بعنوان 'All Terminator'. وقال: "التقطت قسم الصورة الذي يحتوي على أكبر قدر من التباين (حيث تكون الظلال أطول)، وقمت بمحاذاتها ودمجها لإظهار النسيج الغني عبر السطح بأكمله. كان هذا مرهقا على أقل تقدير، لذلك يجب تعيين كل صورة إلى كرة ثلاثية الأبعاد وتعديلها للتأكد من محاذاة كل صورة.
وقد يكرر مكارثي، الذي التقط اللقطات الأصلية باستخدام ASI1600MM وCelestron edgeHD 800، العملية للمرحلة المقابلة للقمر.
ويعد الفاصل القمري أو "منطقة الشفق"، الخط الفاصل بين الجانب المضيء والمظلم من القمر. وتعتبر الشمس أقرب إلى الأفق في "منطقة الشفق"، ما يخلق ظلال طويلة تعطي السطح مظهرا ثلاثي الأبعاد. وهذه الظلال تجعل سطح القمر وميزات مثل الحفر والفوهات، أكثر وضوحا.
ووفقا لوكالة ناسا، تظهر العديد من الحفر بالقرب من "منطقة الشفق"، لأن ارتفاعها يجعل من السهل تمييزها هناك. وهذا تماما مثل خط الضوء والظلام على الأرض، ما يجعل الظلال تطول عندما تكون الشمس منخفضة في السماء.
المصدر: ديلي ميل