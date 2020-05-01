"كرؤية شعرة من مسافة 10 كم": صور فريدة لأقراص تشكيل كوكب عن بعد!

تمكن فريق دولي من العلماء من التقاط صور لأقراص "تشكل كوكب" على بعد مئات السنين الضوئية من الأرض.

وتسلّط الصور، التي تعد إنجازا في حد ذاتها، ضوءا جديدا على كيفية ظهور أنظمة الكواكب. وتظهر سحب الغبار والغاز الأولية حول النجوم الصغيرة، حيث يعتقد علماء الفلك أن المادة الموجودة فيها تتحول في النهاية إلى كواكب.

For the first time, astronomers captured details of planet-forming disks that sprout planetary systems 💫💪 https://t.co/8i4llps6w7 — KU Leuven News (@LeuvenU) April 30, 2020

وكافح العلماء سابقا من أجل التقاط صور للأقراص التي تشكل الكوكب، بشكل صحيح، حتى أن الصور من أكبر التلسكوبات لم تكن مفصلة بما فيه الكفاية. ولكن دراسة جديدة، نُشرت في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية يوم الخميس، حلّت هذه المشكلة من خلال التوصل إلى تقنيات ملاحظة مختلفة تماما.

© kuleuven.be / Jacques Kluska

واعتمد المعد الرئيسي للدراسة، جاك كلوسكا، من جامعة KU Leuven في بلجيكا وزملاؤه، الذين عملوا في المشروع في المرصد الجنوبي الأوروبي (ESO) في تشيلي، على طريقة تسمى قياس التداخل بالأشعة تحت الحمراء.

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واستخدموا أداة PIONIER لدمج الضوء الذي جُمع بواسطة 4 تلسكوبات، والحصول على صور الأقراص. ولم تكن هذه نهاية عملهم، لأن ضوء النجوم أعاق مستوى التفاصيل في الصور، لذلك كان لا بد من استعادة القطع المفقودة من خلال إعادة البناء الرياضي.

وقال كلوسكا: "أشعر بسعادة غامرة لأن لدينا الآن، ولأول مرة، 15 من هذه الصور". وأظهرت الصور الحواف الداخلية للأقراص المكونة للكوكب.

وكشف جان فيليب بيرغر، من جامعة Grenoble-Alpes في فرنسا، والذي كان مسؤولا عن العمل مع PIONIER: "يعادل تمييز التفاصيل على نطاق مدارات الكواكب الصخرية مثل الأرض أو المشتري، القدرة على رؤية إنسان على القمر، أو تمييز شعرة على مسافة 10 كم".

وكشفت الصور التي تلقاها الفريق عن بقع "أكثر إشراقا أو أقل سطوعا" في الأقراص، والتي يمكن أن تكون "عدم استقرار" قد يؤدي في النهاية إلى تكوين الكواكب. ويخطط كلوسكا وفريقه لإجراء بحث إضافي لمعرفة أسباب هذه العمليات، بينما يحاولون أيضا الحصول على صور أكثر تفصيلا لسحب الكواكب الأولية.

المصدر: RT