علماء الفلك: 19 كويكبا تدخل المنظومة الشمسية قادمة من نجوم أخرى

افترض علماء الفلك أن 19 كويكبا على أقل تقدير دخلت المنظومة الشمسية قادمة من نجوم أخرى. وبينها 17 كويكبا تابعة لمجموعة الكنتور وكويكبان تابعان لمجموعة كوكب نبتون.

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توصل العلماء إلى استنتاج كهذا استنادا إلى معلومات عن مدارات تلك الأجرام الفضائية.

حسب التصورات العلمية المعاصرة فإن منظومتنا الشمسية نشأت منذ 4.6 مليار عام من سحابة متكونة من الغاز والغبار الكونيين. وتشكلت مع مرور الوقت في وسطها الشمس التي صار يدور حولها قرص غازي عملاق نشأت داخله فيما بعد كواكب الأرض والمريخ والزهرة وما إلى ذلك، فضلا عن أجرام فضائية صغيرة أخرى.

وتدور غابلية الأجرام الفضائية لمنظومتنا الشمسية في سطح واحد. إلا أن هناك بعض الأجرام الفضائية تدور في مسارات أخرى تتقاطع مع مدارات كواكب وكويكبات أخرى أو تسير في مدارات إهليلجية مطولة. ومن بينها 17 كويكبا تابعا لما يسمى بـ"مجموعة الكنتور" وكويكبان تابعان لمنظومة نبتون.

ويدل ذلك حسب العلماء على أن منشأ تلك الأجرام الفضائية يختلف عن منشأ بقية الكواكب والكويكبات في المنظومة الشمسية. وافترض العلماء أن تلك الـ19 كويكبا لا تنتمي إلى المنظومة الشمسية بل إلى نجوم أخرى.

المصدر: تاس