إيلون ماسك: المظلات لحماية أقمار ستارلينك الصناعية

أعلن إيلون موسك، مؤسس شركة سبيس إكس المالكة لأقمار ستارلينك للاتصالاات، أن المظلات ستحمي هذه الأقمار من أشعة الشمس لكي لا تؤثر في عمل علماء الفلك.

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ويذكر أنه سبق وأعلن، أن علماء الفلك بعد بداية إطلاق أقمار ستارلينك في عام 2019 ، اشتكوا من أن مستوى سطوع هذه الأقمار، يمنعهم من مراقبة النجوم. وأول إجراء اتخذته الشركة المصنعة كان طلاء أحد الأقمار الصناعية التي أطلقت في شهر يناير بطلاء يمتص الضوء.

ومن جانبه أعلن نيقولاي ساموس، الباحث العلمي في معهد الفلك التابع لأكاديمية العلوم الروسية، في شهر فبراير، أنه بسبب انعكاس ضوء الشمس عن أقمار ستارلينك الصناعيةـ سوف تكون 30-40% من الصور الفلكية مشوهة.

وقد كتب موسك في موقعه بشبكة "تويتر"، "نحن نتخذ تدابير أساسية، لتخفيض مستوى سطوع هذه الأقمار، بحيث تصبح أقل وضوحا خلال رفع مستوى المدار عن طريق تغيير وضع ألواح البطاريات الشمسية". وأضاف "وسوف تجهز جميع الأقمار بـ "مظلات شمسية" ابتداء من الإطلاق التاسع".

وتجدر الإشارة إلى أن الإطلاق السابع لأقمار ستارلينك (60 قمرا) الصناعية كان قبل أيام، وبهذا بلغ عددها في الفضاء 420 قمرا.

المصدر: نوفوستي