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روسيا تطلق "صاروخ النصر" الفضائي قريبا

الفضاء

روسيا تطلق
twitter.com/roscosmos
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أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، أن روسيا بدأت بالتحضيرات لإطلاق صاروخ فضائي وزينته برموز النصر على النازية.

وفي صفحته على "تويتر" قال روغوزين: "إن صاروخ Soyuz-2.1a الروسي المزين برموز النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية والذي سينطلق إلى الفضاء قريبا حاملا على متنه مركبة من نوع بروغريس إم إس-14 قد تم تثبيته على منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور الفضائية، وبدأ الخبراء في القاعدة التحضير لعملية الإطلاق".

وتبعا لمخططات "روس كوسموس" فإن إطلاق الصاروخ مع المركبة من قاعدة "بايكونور" في كازاخستان من المفترض أن يتم في 25 أبريل الجاري، في تمام الساعة 4:51 بتوقيت موسكو، وبعد وصول المركبة إلى مدار فضائي محدد ستنفصل عن الصاروخ لتقوم خلال 3 ساعات تقريبا بدورتين في الفضاء وتلتحم بعدها بالمحطة الفضائية الدولية.

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وستنقل "بروغريس" إلى المحطة نحو 700 كلغ من الوقود والغاز المضغوط، و1350 كلغ من البضائع والمعدات اللازمة لإجراء التجارب العلمية، كما ستحمل معلومات تم جمعها في إطار فعالية "الفوج الخالد" الوطنية المخصصة للذكرى الـ 75 للنصر على النازية في روسيا.

المصدر: تاس

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