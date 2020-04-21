روسيا تطور عدة نماذج جديدة من المركبات الفضائية

أشار رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية إلى أن بلاده تعمل على تطوير عدة نماذج من المركبات الفضائية حاليا.

وفي مقابلة مع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" أكد روغوزين أن الخبراء في روسيا يعملون على تطوير مركبات جديدة مخصصة للرحلات المأهولة التي ستطلق نحو المحطة الفضائية الدولية مستقبلا.

وأشار إلى أن هذه المركبات ستكون شبيهة بمركبات "أوريول" الفضائية التي تعمل روسيا على تطويرها حاليا، لكنها ستتميز عنها بخزانات وقود أصغر حجما، تكفيها للقيام بمهمات فضائية في المدارات القريبة والمتوسطة البعد عن الأرض.

وكان روغوزين قد أشار في وقت سابق إلى أن روسيا تعمل على تطوير نماذج جديدة من المركبات الفضائية التي ستحل محل مركبات "سويوز" وبروغريس" التي عملت على مدى عقود لنقل الرواد والبضائع إلى الفضاء، وأكد أنه من الضروري تطوير مركبات مخصصة للرحلات في المدارات الفضائية المنخفضة.

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ومن جانبها أكدت مؤسسة "إينيرغيا" الروسية في وقت سابق أنها تطور نموذجين من مركبات "أوريول" الفضائية، نموذج من المفترض أن يطلق إلى الفضاء عام 2023، وعملية الإطلاق ستجري من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي وباستخدام صاروخ من نوع Angara-A5، ونموذج آخر سيطلق في رحلة تجريبية غير مأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية عام 2024

وكانت مصادر في مجال صناعة الفضاء الروسية قد أشارت إلى أن مركبات "أوريول" التي صممت لتحمل 4 رواد من المفترض أن تستخدم في الرحلات التي ستطلقها روسيا مستقبلا لاستكشاف القمر.

المصدر: تاس