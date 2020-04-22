وكالة الفضاء الأوروبية تكشف الوقت الأمثل لإطلاق محطة "إيكزو مارس"

أعلن ريني بيشيل، ممثل وكالة الفضاء الأوروبية لدى روسيا، أن خبراء الوكالة يعتقدون أن أفضل وقت لإطلاق محطة ExoMars المشتركة مع روسيا هو نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر عام 2022.

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ويذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" ووكالة الفضاء الأوروبية أعلنتا في شهر مارس الماضي عن تأجيل إطلاق محطة ExoMars من عام 2020 إلى عام 2022 من أجل إجراء اختبارات إضافية مع المعدات والأجهزة المعدلة والصيغة النهائية للبرنامج. إضافة إلى المشكلات التي سببها انتشار فيروس كورونا.



وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد اقترحت أغسطس-سبتمبر عام 2022 موعدا لإطلاق محطة ExoMars، أما وكالة الفضاء الأوروبية فاقترحت أغسطس-أكتوبر 2022، على أن تهبط المحطة على سطح المريخ في أبريل أو يوليو عام 2023.



وأشار بيشيل، إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن سيتخذ بالاتفاق مع "روس كوسموس"، وقال "يدرس الخبراء حاليا أحد سيناريوهات إطلاق ExoMars في نهاية سبتمبر -بداية أكتوبر 2022 وهبوطها على الكوكب الأحمر في حزيران 2023".

ووفقا له، هذا السيناريو هو الأكثر جاذبية، "ولكن هناك العديد من الأمور المتعلقة بالإطلاق والهبوط يجب التحقق منها".



ومن المنتظر إطلاق محطة ExoMars باستخدام صاروخ النقل الروسي "بروتون-إم" من مطار بايكونور الفضائي. وتتكون هذه المحطة من وحدة الطيران الأوروبية ووحدة الإنزال الروسية التي تتكون من منصة الهبوطKazachok والعربة الأوروبية Rosalind Franklin المجهزة بسبعة أجهزة أوروبية وجهازين روسيين.

المصدر: نوفوستي