الفلكيون يعثرون على نظام جميل من 6 كواكب في انسجام مداري مثالي تقريبا

اكتشف العلماء حتى الآن مئات النجوم ذات الكواكب المتعددة التي تدور حولها، منتشرة في جميع أنحاء المجرة.

وكل واحد من هذه النجوم فريد من نوعه، ولكن النظام الذي يدور حول النجم HD 158259، على بعد 88 سنة ضوئية، هو الأكثر تفردا بالفعل.

Researchers discover a six-planet system with near 3:2 resonance https://t.co/Uyrum6IB1t — Adam Crowl (@qraal) April 16, 2020

ويشير العلماء إلى أن هذا النجم، وهو بنفس كتلة من الشمس وأكبر قليلا منها، من الأقلية التي وقع رصدها من الكواكب الخارجية. ويدور حوله ستة كواكب: أرض فائقة وخمس كواكب نبتون صغيرة.

وبعد رصده لمدة سبع سنوات، اكتشف علماء الفلك أن جميع هذه الكواكب الستة تدور حول HD 158259 في صدى مداري مثالي تقريبا.

Astronomers Find a Beautiful Six-Planet System in Almost Perfect Orbital Harmony - ScienceAlert https://t.co/OlQacyMdKs via @GoogleNews — 🌐 Mr. Leslie John Sox (@soxlej) April 20, 2020

ويمكن أن يساعدنا هذا الاكتشاف على فهم آليات تكوين النظام الكوكبي بشكل أفضل، وكيف ينتهي بها الأمر في التكوينات التي نراها.

وتعرف هذه الحركة باسم "الرنين المداري"، والتي تحدث عندما يمارس جرمان يدوران، تأثيرا جاذبيا دوريا على بعضهما البعض. وفي النظام الشمسي، من النادر جدا حدوث الرنين المداري في الأجسام الكوكبية، وربما أفضل مثال على ذلك، هما بلوتو ونبتون.

إقرأ المزيد

ويشار إلى أن نسبة الرنين المداري بين بلوتو ونبتون ، تقدر بـ 2: 3، أي أنه مقابل كل دورتين يصنعهما بلوتو حول الشمس، يصنع نبتون ثلاث دورات. وهو أمر شبيه بالميزان الموسيقي الذي يتم تشغيله في وقت واحد، ولكن بتوقيعات زمنية مختلفة: دقيقتان للأولى، وثلاث للثانية.

وحدد العلماء الرنين المداري في الكواكب الخارجية. ووجدوا أن كل كوكب يدور حول HD 158259 يكون بنسبة 3: 2 تقريبا، مع خروج الكوكب التالي، الموصوف بنسبة 1.5، وهذا يعني أنه بينما يكمل الكوكب الأول، الأقرب إلى النجم، ثلاث مدارات، يكمل الثاني حوالي اثنين. بينما يكمل هذا الكوكب الثاني ثلاثة مدارات ، يكمل الثالث حوالي اثنين، وهكذا.

وباستخدام القياسات المأخوذة بواسطة مطياف SOPHIE وتلسكوب الفضاء TESS (صائد الكواكب الخارجية)، تمكن فريق دولي من العلماء، بقيادة الفلكي ناثان هارا، من جامعة جنيف في سويسرا، من حساب مدارات كل كوكب بدقة، لتكون كالتالي: 2.17 و3.4 و5.2 و7.9 و12 و17.4 يوما.

وتنتج هذه المدارات نسب رنين مداري تقدر بـ: 1.57 و1.51 و1.53 و1.51 و1.44 بين كل زوج من الكواكب. وهذا ليس رنينا مثاليا تماما، ولكنه قريب بما يكفي لتصنيف HD 158259 كنظام استثنائي.

ويعتقد العلماء أن هذه علامة على أن الكواكب التي تدور حول النجم لم تتشكل في مكانها الحالي.

المصدر: ساينس ألرت