روسيا تعدل بعض صواريخ "بروتون" الفضائية

أعلن مدير مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين أن روسيا ستعدل بعض صواريخها الفضائية من نوع "بروتون".

وفي مقابلة صحفية قال روغوزين: "سنقوم بتعديل وإعادة إصلاح بعض صواريخ بروتون الفضائية التي اكتشفت فيها بعض العيوب الفنية سابقا، وستتم العام الجاري إعادة تأهيل هذه الصواريخ ".

وأشار روغوزين إلى أن الخبراء اكتشفوا بعض العيوب الفنية في بعض أجزاء صواريخ "بروتون" التي تم تطويرها في مصنع "أوست كاتافسكي" في مدينة تشيليابنسك عامي 2015 و2016.

ونوه إلى أن إحدى عمليات إطلاق الصواريخ الفضائية التي خطط لها العام الجاري ستؤجل لمدة 4 أشهر لضمان سلامة الطواقم المشرفة عليها ولأسباب تتعلق بالإجراءات الوقائية المتعلقة بانتشار وباء كورونا.

وكان مدير مركز "خرونيتشيف" الفضائي الروسي قد أشار في وقت سابق إلى أن عملية إطلاق صاروخ "بروتون-إم" الذي سيحمل أقمار Express-103 وExpress-80 الروسية إلى الفضاء قد تأجلت بعد اكتشاف عيوب فنية في الصاروخ.

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ونوهت وسائل إعلام روسية أيضا بأن الخبراء اكتشفوا بعض المشكلات الفنية في عدد من صواريخ "بروتون".

المصدر: تاس