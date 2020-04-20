إفلاس "وان ويب" البريطانية يكبد "روس كوسموس" الروسية خسائر مالية

أعلن دميتري روغوزين مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية في 19 أبريل، ، أن مؤسسته تتكبد خسائر مالية نتيجة إفلاس شركة OneWeb التي كانت تتعاون معها.

يذكر أن شركة OneWeb البريطانية أعلنت مؤخرا عن إفلاسها، مع العلم أنها اعتزمت قبل ذلك نشر آلاف الأقمار الصناعية في مدار الأرض المنخفض لتغطي الكوكب أجمع بشبكة الإنترنت الفضائي.

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وكانت روسيا، حسب روغوزين، إحدى الدول المشاركة في هذا المشروع. وأطلقت في وقت سابق 3 صواريخ فضائية من طراز "سويوز" حمل كل منها 33 قمرا صناعيا تابعا لـ "وان ويب"، بما في ذلك صاروخان أطلقا العام الجاري.

وقال روغوزين إن الاتفاقية الموقعة مع شركة "وان ويب" البريطانية قضت بأن تطلق "روس كوسموس" العام الجاري 10 صواريخ أخرى في مصلحة تلك الشركة. وقد تم نقل 4 صواريخ و4 وحدات تسريع جاهزة إلى مطار "فوستوتشني" في أقصى شرق روسيا. وهناك 4 صواريخ أخرى نقلت إلى مطار "بايكونور" الفضائي لإطلاقها في مصلحة "وان ويب" كذلك.

وأضاف قائلا:" إننا نجري حاليا محادثات مع شركة "وان ويب" ومؤسسة "اريان سبيس" بصفتها شريكة لها تولت تسيير أمور إطلاق صواريخنا في مصلحة "وان ويب". ونعول على أن تجد "وان ويب" جهة مستثمرة جديدة تتعاون معنا في المستقبل".

المصدر: تاس