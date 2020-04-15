شركة سبيس إكس تؤجل إطلاق "فالكون-9"

أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن تأجيل إطلاق صاروخ النقل "فالكون-9" الذي كان مقررا يوم الخميس 16 أبريل، دون ذكر الأسباب.

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وتفيد صحيفة Florida Today، بأنه وفقا للمعلومات المتوفرة بشأن إطلاق صاروخ النقل "فالكون-9" وعلى متنه 60 قمرا صناعيا لشبكة ستارلينك، من مطار فلوريدا الفضائي، قد تأجل "على الأقل لبضعة أيام" دون ذكر الأسباب.



ويذكر أن آخر مجموعة من الأقمار الصناعية لشبكة ستارلينك كانت قد أطلقت في شهر مارس الماضي من مطار كيب كانافيرال الفضائي.



وأقمار شبكة ستارلينك، هي أقمار صناعية من الجيل التالي مخصصة لتزويد سكان الأرض بشبكة الانترنيت على نطاق واسع. ويبلغ عدد هذه الأقمار بموجب المشروع المعلن زهاء 12 ألف قمر ويضاف لها 30 ألف قمر آخر. وهذه الأقمار ستعمل على مدارات ارتفاعها 328 -580 كيلومترا.

المصدر: نوفوستي