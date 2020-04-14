كيف نخفض الخطر على حياة الناس في المريخ؟

أعلن مكسيم ليتفاك مدير مختبر بقسم علم الكواكب النووية بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أنه من الضروري إنشاء ملاجئ على المريخ للحماية من الإشعاع قبل استعماره.

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وقال ليتفاك في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "يجب في المرحلة الأولى إنشاء ملاجئ على سطح الكوكب الأحمر باستخدام الروبوتات، للحماية من الإشعاع. لأنه عند إرسال البشر إلى الكوكب مباشرة، يعني سقوط أول الضحايا في الفضاء البعيد (وإن كان بطوليا"، وحظر على استمرار الدراسات والبحوث، بسبب رد فعل المجتمع على الحادث لفترة طويلة".



وأشار العالم، إلى أنه يمكن إنشاء الملاجئ باستخدام الملاجئ الطبيعية المنتشرة على سطح المريخ، الناتجة عن تنوع تضاريسه، "او إنشاء حفر عمقها بضعة أمتار، تكون كافية للحماية ".



ووفقا له، المهمة الأولى للمستعمرين هي الاكتفاء الذاتي-البحث عما هو ضروري للبقاء على قيد الحياة، بدلا من جلبه من الخارج. وهذا "يجب أن تسبقه دراسات جيولوجية معمقة ومفصلة باستخدام محطات أوتوماتيكية وروبوتات. ومن المهم وجود الإنسان على الأقل في مدار الكوكب وليس على سطحه".

المصدر: نوفوستي