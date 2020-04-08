مركبة Dragon الفضائية تصل إلى الأرض (فيديو)

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية أن مركبة Dragon نجحت بالانفصال عن المحطة الفضائية الدولية وعادت إلى الأرض.

وقال بيان صادر عن الشركة "إن مركبة Dragon التي طورتها سبيس إكس انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية يوم الثلاثاء 7 أبريل الجاري وعادت إلى الأرض لتهبط في مياه المحيط الهادئ قبالة سواحل كاليفورنيا، حاملة على متنها نحو طنين من البضائع والمعدات من المحطة".

وأشار البيان إلى أن المهمة التي أنجزتها Dragon مؤخرا كانت المهمة رقم 20 والأخيرة لها، ومن المفترض أن تعتمد "سبيس إكس" على جيل جديد من مركبات الشحن الفضائية في المهمات التي ستطلق نحو المحطة الفضائية مستقبلا.

Good splashdown of Dragon confirmed, completing the 20th and final @Space_Station resupply mission for SpaceX’s first iteration of the Dragon spacecraft! — SpaceX (@SpaceX) April 7, 2020

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ومن بين ما حملته Dragon إلى الأرض: معدات استخدمت في التجارب العلمية التي أجريت على متن المحطة، ونتائج الاختبارات التي جرت في إطار مشروع BioNutrients المخصص لإنتاج أغذية لرواد الفضاء، إضافة إلى نتائج التجارب التي أجراها الرواد على المحطة لتنمية أعضاء بشرية في الفضاء، ونتائج تجارب برنامج Space Biofilms الميكروبيولوجي.

وتجدر الإشارة إلى أن 3 رواد يتواجدون حاليا على متن المحطة الفضائية الدولية هم: الروسي، أوليغ سكريبوتشكا، ورائدا ناسا، أندرو مورغان وجيسيكا مائير.

المصدر: تاس