روسيا تواصل تطوير مطار "فوستوتشني" الفضائي

أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، أن بلاده عازمة على تطوير مطار "فوستوتشني" الفضائي واستكمال بناء أقسامه الجديدة.

وقال روغوزين في تغريدة على تويتر: "العمال والاختصاصيون الذين سيستكملون بناء المرحلة الثانية من مطار فوستوتشني سيعودون إلى مواقع البناء في المطار بعد انتهاء فترة الحجر الصحي التي تمر بها بلادنا".

وأضاف "مع حلول الصيف من المفترض أن يصل إلى المطار عدة آلاف من العمال والاختصاصيين لاستكمال تشييد المنشآت الجديدة".

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وأشار إلى أن "أعمال تشييد منشآت جديدة لإطلاق صواريخ أنغارا في المطار المذكور تجري حاليا، ويساهم فيها نحو 1500 شخص".

وكان روغوزين قد أكد في مقابلة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أواخر العام الفائت أن الخبراء والفنيين يستكملون عمليات بناء وتطوير هذا المطار، وينجزون كل أسبوع مئات المهمات لهذا الغرض، ويقتربون من إتمام تشييد الخرسانة الأسمنتية المخصصة لقاعدة إطلاق جديدة لصواريخ "أنغارا" الفضائية الروسية الجديدة.

و"فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته روسيا للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجرت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

المصدر: تاس