مصدر: تعليق إطلاق الصواريخ الروسية من مطار كورو الفضائي نصف سنة

أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء، نظرا لغلق مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية بسبب فيروس كورونا يتوقف إطلاق صواريخ النقل الروسية "سويوز" لمدة 6 أشهر.

إقرأ المزيد

وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، من المقرر أن تبدا عمليات إطلاق الصواريخ من مطار كورو الفضائي في منتصف شهر سبتمبر 2020.



وكان من المقرر إطلاق صاروخ "سويوز" من مطار كورو الفضائي يوم 14 أبريل الجاري وعلى متنه القمر الصناعي Falcon Eye-2 التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما كان من المقرر إطلاق القمر الصناعي الفرنسي CSO-2 في النصف الثاني من شهر مايو المقبل. ولكن نتيجة غلق المطار الفضائي تقرر تأجيل إطلاقهما لحين تشغيله.



وقال المصدر ، "إذا استأنف مطار كورو عمله قبل نهاية السنة الحالية فمن المحتمل إطلاق ثلاثة صواريخ نقل روسية من نوع "سويوز" منه".



ووفقا له، يخطط مبدئيا لإطلاق صاروخ "سويوز" يوم 15 سبتمبر 2020 وعلى متنه القمر الصناعي الإماراتي Falcon Eye-2، وفي 15 أكتوبر إطلاق القمر الصناعي الفرنسي CSO-2، وفي 15 ديسمبر إطلاق قمرين صناعيين لمنظومة الملاحة الأوروبية غاليلو.



وتجدر الإشارة إلى أن شركة Arianespace الفرنسية أعلنت في منتصف شهر مارس الماضي عن غلق مطار كورو الفضائي بسبب تفشي فيروس كورونا، وتأجيل كافة عمليات الإطلاق إلى إشعار آخر.

المصدر: نوفوستي