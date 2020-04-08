إيطاليا تستخدم الأقمار الصناعية للسيطرة على انتشار كورونا

قامت إدارة الدفاع المدني الإيطالية بتفعيل منظومة Copernicus الأوروبية للأقمار الصناعية التي تقدم خدمات التصوير الفضائي.

وذلك لرصد منشآت الصحة المؤقتة وأماكن ازدحام الناس في إيطاليا.

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أفادت بذلك يوم 6 أبريل صفحة الإدارة على "تويتر". وجاء على الصفحة " إننا قمنا بتشغيل منظومة الأقمار الصناعية بغية وضع خارطة تفصيلة لمنشآت الطب المؤقتة في بلادنا. وستمكننا Copernicus كذلك من متابعة ازدحام الناس في مختلف أنحاء البلاد، ما يعد أمرا ضروريا لمراقبة نشاط المواطنين في الأماكن العامة على خلفية سريان مفعول الحجر الصحي المفروض لانتشار وباء فيروس كورونا.

يذكر أن Copernicus هو مشروع خاص برصد سطح الأرض من الفضاء الكوني الذي طرحه وموّله البرلمان الأوروبي عام 2013.

وتتضمن المنظومة عددا من الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها بدءا من عام 2013 لغاية عام 2020.

وتسمح المنظومة بتحقيق الأرصاد واسعة النطاق للبيئة والطقس وكذلك التنبؤ في الكوارث الطبيعية والتكنولوجية في مختلف أنحاء الكوكب. وسمحت المعلومات التي قدمتها المنظومة بتقليص آثار الكوارث والحيلولة دون حدوثها أحيانا.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا بلغ 130 ألف شخص توفي منهم 15800 شخص.

المصدر: تاس