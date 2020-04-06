"ناسا" تؤجل عودة "دراغون" إلى الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية عن تاجيل انفصال مركبة الشحن الفضائية "دراغون" عن المحطة الفضائية الدولية وعودتها إلى الأرض لغاية يوم 7 أبريل الجاري.

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وكانت الوكالة قد أعلنت أن مركبة الشحن دراغون، بعد انفصالها عن المحطة الفضائية الدولية ستهبط يوم 6 ابريل على المنصة المخصصة لهبوطها في المحيط الهادئ. ولكن تقرر تأجيل هذه العملية ليوم واحد فقط دون ذكر الأسباب.



ووفقا للجدول الزمني الجديد، ستنفصل المركبة عن المحطة الفضائية الدولية في الساعة 17.15 بتوقيت موسكو وفي نفس اليوم ستخرج عن مدارها وتهبط على المنصة في المحيط الهادئ على مقربة من الشاطئ الغربي للولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي