 
مباشر
عاجل
وزير الداخلية الكويتي: مجلس الوزراء يقرر عزل منقطتي جليب الشيوخ والمهبولة عزلا كليا

"ناسا" تؤجل عودة "دراغون" إلى الأرض

الفضاء

Globallookpress NASA
المحطة الفضائية الدولية/ صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nlln

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية عن تاجيل انفصال مركبة الشحن الفضائية "دراغون" عن المحطة الفضائية الدولية وعودتها إلى الأرض لغاية يوم 7 أبريل الجاري.

إقرأ المزيد
المركبة
المركبة "دراغون" تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية


وكانت الوكالة قد أعلنت أن مركبة الشحن دراغون، بعد انفصالها عن المحطة الفضائية الدولية ستهبط يوم 6 ابريل على المنصة المخصصة لهبوطها في المحيط الهادئ.  ولكن تقرر تأجيل هذه العملية ليوم واحد فقط دون ذكر الأسباب.


ووفقا للجدول الزمني الجديد، ستنفصل المركبة عن المحطة الفضائية الدولية في الساعة 17.15 بتوقيت موسكو وفي نفس اليوم ستخرج عن مدارها وتهبط على المنصة في المحيط الهادئ على مقربة من الشاطئ الغربي للولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا