تعليق دورة تدريب رواد الفضاء الهنود في روسيا لانتشار وباء كورونا

أفادت قناة NDTV التلفزيونية الهندية بوقف تدريب رواد الفضاء الهنود الأربعة الذين يتلقون دورة رائد الفضاء في مركز "غاغارين" بضواحي موسكو.

وأضافت أن سبب الوقف المؤقت للدورة يعود إلى انتشار فيروس كورونا في روسيا والعالم بأسره.

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وقال مصدر للقناة إن مركر تدريب رواد الفضاء تم إغلاقه مؤقتا. ولم يستبعد أن يستأنف المركز أعماله نهاية أبريل الجاري. وأوضح قائلا:" إن روادنا على ما يرام. لكن المركز أغلق مؤقتا".

وأعاد المصدر إلى الأذهان أن برنامج إعداد رواد الفضاء الهنود يقضي بتدريبهم خلال 12 شهرا. كما أنه يقضي بمنح رواد الفضاء فرصة للراحة لمدة 3 أشهر.

يذكر أن رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي قال في أغسطس عام 2018 إن الهند ستطلق إلى مدار الأرض عام 2022 مركبة فضائية هندية مأهولة وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ75 لاستقلال الهند. ويخطط لأن تطلق قبل ذلك مركبتان غير مأهولتين.

جدير بالذكر أن دورة تدريب رواد الفضاء الهنود بدأت في مركز "غاغارين" لإعداد رواد الفضاء في فبراير الماضي.

المصدر: تاس