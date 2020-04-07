روسيا ستطلق مسبارا لتصوير القمر بتقنية 3D

تعتزم روسيا إطلاق المسبار "لونا-26" إلى الفضاء في شهر نوفمبر عام 2024 لالتقاط صور مجسمة لسطح القمر بتقنية 3D ولاختيار مكان هبوط رواد الفضاء الروس عليه.

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وتفيد وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، بأنه وفقا لجدول العمل من المقرر إطلاق المسبار يوم 13 نوفمبر عام 2024. وهذا يعني أن عملية الإطلاق ستتم بعد مضي ثلاث سنوات على إطلاق منصة الهبوط "لونا-25"، التي من المقرر إطلاقها عام 2021 إلى القمر، حيث يعتزم الخبراء الروس بواسطتها اختبار تكنولوجيا الهبوط الهادئ على سطح القمر، بعد مضي عشرات السنين على هبوط العربة السوفيتية "لونا-24" على سطح القمر عام 1976.



وتجدر الإشارة، إلى أن مهمة "لونا-25" هي دراسة القطب الجنوبي للقمر واختبار تكنولوجيا الهبوط الهادئ على سطحه، بينما سيقوم المسبار "لونا-26" برسم خارطة مجسمة ودراسة سطح القمر عن بعد. وأما المحطة "لونا-27" فوفقا لبرنامج القمر الروسي من المقرر إطلاقها عام 2025 إلى القمر وتكون مهمتها أخذ عينات من تربة القطب الجنوبي للقمر وتحليلها .

المصدر: نوفوستي