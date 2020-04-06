الصين تطلق آخر قمر في منظومة Beidou الفضائية

أكدت وكالة شينخوا أن الصين عازمة على إطلاق قمر جديد في مايو المقبل ليكون آخر الأقمار التي تكمل منظومة Beidou-3 الملاحية الفضائية.

وقالت الوكالة "إن BDS-3 الذي سيطلق في مايو المقبل من قاعدة سيتشان الفضائية جنوب غرب الصين وسيكون القمر رقم 55 الذي ترسله الصين إلى الفضاء جزءا من منظومة Beidou للملاحية عبر الأقمار الصناعية، وهو القمر الأخير الذي سيكمل هذه المنظومة".

وأشارت الوكالة إلى أن القمر المذكور نقل إلى منصة الإطلاق في 4 أبريل الجاري، وقريبا ستبدأ التحضيرات لإطلاقه إلى الفضاء.

إقرأ المزيد

ونظام Beidou هو نظام ملاحة يعتمد على الأقمار الصناعية، أطلقته الصين منذ العام 2000 ليكون منافسا لنظامي GPS وGlonass، وانضمت لهذا النظام 3 أجيال من الأقمار هي BDS-1 وBDS-2 وBDS-3.

وبالتزامن مع تطوير هذا النظام تعمل الصين أيضا على عدة مشاريع فضائية هدفها بناء محطة فضائية قمرية، وإطلاق بعثات فضائية لاستكشاف القمر والمريخ، إضافة لمشاريع لاستكشاف بعض الكواكب والكويكبات في مجموعتنا الشمسية.

المصدر: تاس