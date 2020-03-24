الصين تطلق دفعة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء

نجحت الصين صباح اليوم الثلاثاء بإطلاق دفعة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء، مخصصة لاستشعار الأرض عن بعد.

وقالت وكالة شينخوا الصينية: "إن صاروخا من نوع Long March-2C أطلق الثلاثاء 24 مارس الجاري من قاعدة سيتشان الفضائية جنوب غرب البلاد، في تمام الساعة 11:43 بالتوقيت المحلي (6:43 بتوقيت موسكو)، ونجح بإيصال مجموعة من أقمار Yaogan-30 إلى مدارات الأرض".

وتبعا للوكالة فإن أقمار Yaogan التي تطورها الصين مخصصة لاستشعار الأرض عن بعد، ودراسة المجال الكهرومغناطيسي لكوكبنا، كما يمكن الاعتماد عليها لدراسة سطح الأرض وتقييم حالات الكوارث، فيما يعتقد بعص المحللين أن هذا النوع من الأقمار قد يستخدم كأقمار استخبارات عسكرية.

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وتجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد أطلقت عدة دفعات من أقمار Yaogan إلى الفضاء منذ العام 2006، أما صواريخ Long March-2C فقد استخدمت 329 مرة حتى اليوم لإطلاق الأقمار ومركبات الفضاء الصينية.

الصدر: تاس