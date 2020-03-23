لماذا تطور روسيا روبوتاتها الفضائية؟

أعلنت مصادر في شركة Android Technology الروسية عن هدف الشركة من تطوير روبوتات فضائية على هيئة إنسان آلي.

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى أن تحليلات الخبراء بينت أن تطوير روبوت على هيئة إنسان آلي شبيه بروبوت "فيودور" الروسي سيكون ضروريا لإنجاز المهمات المستقبلية في "المحطة القمرية"، وأن الفائدة من وجود مثل هذه الروبوتات هناك ستكون أكبر من فائدتها في محطة الفضاء الدولية.

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وجاء في البيان "لقد بينت نتائج التحليلات والمشاورات مع رواد الفضاء أن نشاط النوع المذكور من الروبوتات ليس ضروريا جدا على متن المحطة الفضائية الدولية كون الرواد متواجدين فيها باستمرار، بل ستكون أكثر فائدة على متن المحطة القمرية لأن تواجد الرواد سيكون أقل هناك".

وأشار البيان إلى أن الخبراء في Android Technology يعاينون حاليا روبوت "فيودور" الذي أرسل إلى المحطة الفضائية الدولية عام 2019، وتم اختباره بإشراف رائدي الفضاء الروسيين، ألكسندر سكفورتسوف، وأليكسي أوفيتشبن، ويدرسون التعليقات التي وصلتهم من الرواد حول البزة الخاصة بالتحكم بهذا الروبوت عن بعد لإجراء تعديلات عليها.

وكانت Android Technology قد أرسلت روبوت "فيودور" في مهمة اختبارية إلى المحطة الفضائية في أغسطس 2019، ونجح في أداء عدة مهام على المحطة ليعود إلى الأرض في سبتمبر من العام نفسه.

واليوم تعمل الشركة على تطوير روبوت Tester المفترض أن يتحكم بمركبة "أورويل" الفضائية التي ستطلقها روسيا إلى الفضاء مستقبلا.

المصدر: نوفوستي