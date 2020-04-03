ما أسباب تأجيل إطلاق وحدة "ناؤوكا" الروسية؟

أعلن دميتري روغوزين، رئيس مؤسسة "روس كوسموس" أن سبب تأجيل وحدة "ناؤوكا" إلى المحطة الفضائية الدولية، هو اكتشاف بعض المشكلات وقلة العاملين في مركز خرونيتشيفا، بسبب الحجر الصحي.







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وأشار روغوزين، على موقعه في شبكة "تويتر"، "تجري حاليا عملية إزالة المشكلات التي اكتشفت. هذه الوحدة فريدة بأجهزتها. كما أن وباء فيروس كورونا أجبرنا على تقليص عدد الخبراء الذين يشرفون على الاختبارات النهائية للمختبر المتعدد القدرات (وحدة ناؤوكا).



وكان روغوزين قد أعلن سابقا أن إطلاق وحدة "ناؤوكا" تأجل إلى نهاية عام 2020- بداية عام 2021 .

وتجدر الإشارة، إلى أن العمل في إنشاء وحدة "ناؤوكا" بدأ عام 1995 لتحل محل وحدة "زاريا" الموجودة في المحطة الفضائية الدولية.



وبعد أن سلم مركز خرونيتشيف الوحدة عام 2013 إلى مؤسسة "إينيرغيا"، اكتشف خبراء المؤسسة خلال الاختبارات التي أجروها وجود جسيمات في منظومة الوقود، ما يهدد بعطل منظومة محركات المحطة الفضائية الدولية عند ضخ الوقود، لذلك تقرر إعادة الوحدة إلى مركز خرونيتشيف لإزالة هذه المشكلة وغيرها من الملاحظات والمشكلات التي اكتشفها الخبراء.

المصدر: نوفوستي