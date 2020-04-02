المحطة الفضائية تعدل مدارها اليوم

أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن المحطة الفضائية الدولية ستعدل مدارها اليوم الخميس.

وقال بيان صادر عن المؤسسة :" يوم الخميس 2 أبريل 2020، في تمام الساعة 15:41 بتوقيت موسكو ستبدأ محركات مركبة بروغريس-13 الملتحمة بالمحطة بالعمل لمدة 427.5 ثانية، لتساهم في تعديل مدار المحطة وزيادة ارتفاعه بمقدار 900 متر، ليصبح بعيدا عن الأرض مسافة 420 كلم".

وتبعا للبيان فإن هذا التعديل في مدار المحطة هو خطوة لتحضيرها لاستقبال مركبة "بروغريس-14"، والتي ستطلق نحوها في 25 أبريل الجاري، حاملة نحو طنين من المعدات العلمية والمياه والأغذية والمواد اللازمة لوجود الرواد على متن المحطة.

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وسيحمل هذه المركبة إلى الفضاء صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1a، وبعد وصولهما المدار المطلوب ستنفصل المركبة عن الصاروخ لتجري 3 دورات في الفضاء وتلتحم بعدها بالمحطة.

وفي 9 أبريل الجاري من المفترض أن تنطلق باتجاه المحطة أيضا مركبة "سويوز إم إس-16" الروسية، حاملة على متنها كلا من: رائدي الفضاء الروسيين، أناتولي إيفانشين وإيفان فاغنر، ورائد الفضاء الأمريكي، كريستوفر كيسيدي.

وفي الـ 17 من هذ الشهر أيضا ستنفصل عن المحطة مركبة "سويوز إم إس-15" التي ستعيد إلى الأرض رائد الفضاء الروسي، أوليغ سكريبوتشكا، ورائدي الفضاء الأمريكيين، أندرو مورغان وجيسيكا مائير.

المصدر: تاس