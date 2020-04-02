انتهاء اختبار جهاز قمري روسي جديد

انتهى اختبار كاشف النيترونات وأشعة غاما من طراز "آدرون" الذي يخصص لدراسة مكونات تربة القمر في منطقة قطبه الجنوبي.

صرح بذلك رئيس قسم علم الكواكب في معهد الدراسات الفضائية لدى أكاديمية العلوم الروسية، إيغور ميتروفانوف في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية. وقال إن الجهاز القمري سيسلم إلى شركة "لافوتشكين" الروسية للأجهزة الفضائية التي تولت تركيبه في مسبار "لونا – 25" الذي يتوقع أن ينطلق عام 2021 إلى القمر.

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وأوضح العالم الروسي أن الغاية الرئيسة من ابتكار هذا الجهاز القمري تنحصر في تحديد مكونات تربة القمر وما تحتها في منطقة القطب الجنوبي التي يهبط فيها المسبار ومقارنتها بتربة مناطق القمر الأخرى. ويتوقع أن يقيس الجهاز القمري نسبة الماء في التربة القمرية.

وينحصر مبدأ عمل الجهاز في دراسة أشعة غاما التي تنشأ نتيجة قصف جزء من السطح القمري بنيترونات أوجدها مولد خاص.

يذكر أن روسيا سوف تطلق إلى القمر أعوام 2021 – 2025 ثلاثة مسابير قمرية. وسيطلق أولها "لونا – 25" عام 2021. أما آخرها "لونا – 27" فيخصص لجمع عينات من تربة القمر وإعادتها إلى الأرض.

المصدر: تاس