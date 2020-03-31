مصدر: صاروخ "سويوز" سيحمل قمري غاليلو إلى الفضاء

أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء بروسيا، أن صاروخ "سويوز" الروسي سيحمل في ديسمبر المقبل قمرين صناعيين لمنظومة غاليلو للملاحة، بدلا من صاروخ "أريان-6".

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وقال المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء "تقرر إطلاق قمرين صناعيين لمنظومة غاليلو الأوروبية للملاحة إلى الفضاء بواسطة صاروخ النقل الروسي "Soyuz-ST-B" من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، بدلا من صاروخ النقل الأوروبي Ariane 6. مضيفا، أن الموعد الأولي لإطلاق القمرين هو 15 ديسمبر، ولكن هذا مرتبط بموعد رفع الحجر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا".



ووفقا له، كان الموعد الأولي المقرر سابقا لإطلاق القمرين بواسطة صاروخ النقل الأوروبي Ariane 6 هو في منتصف عام 2021 المقبل.



ولكن في أواسط شهر مارس 2020 أعلنت شركة Arianespace الفرنسية عن وقف جميع عمليات إطلاق الصواريخ من مطار كورو الفضائي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي