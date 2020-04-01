روسيا تطلق صاروخا فضائيا يحمل رموزا للنصر

ستطلق روسيا في 25 أبريل الجاري من مطار "بايكونور" الفضائي صاروخ "سويوز – 2.1 آ" الذي سيحمل شاحنة "بروغربس إم إس – 14" إلى المحطة الفضائية الدولية.

وستحفر على سطح الصاروخ رموز النصر على ألمانيا النازية. وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ 75 لانتصار الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى.

إقرأ المزيد

ومن بين تلك الرموز رمز الذكرى الـ75 للنصر على النازية وصورة شريط القديس جاورجيوس (مار جرجس) وأوسمة الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945).

وقد أطلقت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية على صاروخها تسمية "صاروخ النصر".

أما شاحنة "بروغربس إم إس – 14" فستحمل على متنها معلومات تم جمعها في إطار فعالية "الفوج الخالد" الوطنية التي قد أطلقتها شبكة التواصل الاجتماعي الروسية VK (فكونتاكتي).

وستحمل الشاحنة كذلك إلى المحطة الفضائية الدولية ما يزيد عن 2.5 طن من الحمولة، بما فيها 650 كيلوغراما من الوقود و46 كيلوغراما من الغاز المضغوط، فضلا عن مواد الصحة والتعقيم لأفراد الطاقم والأجهزة اللازمة لإجراء التجارب على متن المحطة.

ويتوقع أن ينطلق الصاروخ من مطار "بايكونور" الفضائي الساعة 4.51 يوم 25 أبريل الجاري لتلتحم الشاحنة بالمحطة الفضائية الساعة 8.13 في اليوم نفسه بتوقيت موسكو.

المصدر: تاس

.