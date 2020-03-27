الدب يصبح تعويذة طاقم مركبة "سويوز – إم إس – 16" الفضائية

جاء على موقع مركز تدريب رواد الفضاء أن دمية الدب الناعمة ستصبح تعويذة ومؤشرا لانعدام الوزن لطاقم مركبة "سويوز " الفضائية الروسية التي ستنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية.

ونقل الموقع الإلكتروني عن قائد طاقم المركبة رائد الفضاء الروسي، أناتولي إيفانيشين، قوله إن أفراد طاقم المركبة سيأخذون لعبة الدب الناعمة التي ستشير إلى اجتياز المركبة لجاذبية الأرض وانتقال أفراد طاقمها إلى حالة انعدام الوزن.

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وقالت زوجة قائد الطاقم الفضائي، سفيتلانا، إن تلك التعويذة الرمزية ستصبح في المستقبل دميةلأحفادهما.

مع ذلك فإن سلطات كازاخستان فرضت حظرا على حضور أفراد عائلات رواد الفضاء والضيوف الروس والأجانب في مطار "بايكونور" الفضائي من حيث تنطلق مركبة "سويوز – إم إس – 16" الفضائية الروسية يوم 9 أبريل المقبل إلى المحطة الفضائية الدولية. وذلك لتفشي وباء فيروس كورونا في العالم.

يذكر أن طاقم مركبة "سويوز – إم إس – 16" الفضائية يضم الرائدين الروسيين، أناتولي إيفانشين وإيفان فاغنر، ورائد الفضاء الأمريكي، كريستوفر كيسيدي.

المصدر: تاس