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مركز إدارة الرحلات الفضائية الروسي ينتقل إلى نظام العمل عن بعد

الفضاء

مركز إدارة الرحلات الفضائية الروسي ينتقل إلى نظام العمل عن بعد
Sputnik Sergey Mamontov
مركز إدارة الرحلات الفضائية
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اتخذ مركز إدارة الرحلات الفضائية عددا من الإجراءات الوقائية الصارمة التي تقضي بتشكيل فرق خاصة تعمل عن بعد على إدارة القسم الروسي للمحطة الفضائية الدولية.

وعلاوة على ذلك يفرض الحظر على كل الزيارات لمركز إدارة الرحلات الفضائية من قبل الأجانب.

وقد وقع مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية، دميتري روغوزين، أمرا بهذا الشأن.

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وأوضح ناطق باسم "روس كوسموس" أن الأمر المذكور منع خبراء وكالة "ناسا" الأمريكية من زيارة المركز. ولا يسمح لهم بالعمل فيه إلا بعد عزلتهم الذاتية لمدة أسبوعين.

ويقضي الأمر أيضا بحظر حضور المهندسين والخبراء الروس الذين لا يشاركون بشكل مباشر في إدارة الرحلات الفضائية في قاعة إدارة الرحلات. وسيتم الاتصال بهم هاتفيا أو عن طريق مؤتمرات فيديو.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية، دميتري روغوزين، كان قد أعلن في وقت سابق أن وباء فيروس "كوفيد – 19" لن يمنع مركبة "سويوز" الفضائية الروسية المأهولة من العودة إلى الأرض.

المصدر: تاس

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