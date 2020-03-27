"صحون طائرة" فوق الولايات المتحدة (فيديو )

تكرر في الفترة الأخيرة مشاهدة سكان الولايات المتحدة لأجسام مجهولة تحلق في السماء، حتى أنهم التقطوا لها صورا وأشرطة فيديو.

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ويفيد موقع Planet News، بأن آخر تأكيد لوجود حضارات خارج المنظومة الشمسية كان في الأسبوع الماضي، حيث التقط سكان مدينة واشنطن وبالذات المواطن ماريو ريوز صورا وشريط فيديو نشرها في شبكة YouTube، لجسم مجهول يحلق في السماء ويغير شكله بين حين وآخر.

وليست الأجسام التي تظهر في الفيديو حمراء اللون بل وبيضاء أيضا. ويؤكد ماريو رويز الذي سبق أن شاهد أجسام مماثلة على أن عددها دائما لا يقل عن ثلاثة.

ويؤكد شهود عيان، على أن هذه الأجسام المجهولة، هي صحون طائرة وليست طائرات، لأن الطائرات لا يمكنها التوقف تماما وتغيير اتجاه حركتها. ويضيف بعضهم أنهم يشاهدون مثل هذه الأجسام عادة فوق منطقة روستون واي في تاكوما بولاية واشنطن.

المصدر: نوفوستي