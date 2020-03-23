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هل وصلنا فيروس كورونا من الفضاء؟

الفضاء

هل وصلنا فيروس كورونا من الفضاء؟
Globallookpress
صورة تعبيرية
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يعتقد فيتشسلاف إيلين، رئيس قسم معهد المشكلات الطبية الحيوية في أكاديمية العلوم الروسية، أن فيروس كورونا ليس مستبعدا سقوطه مع نيزك في الأراضي الصينية.

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وقال إيلين في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "أعلن تشاندرا ويكراسينخ، عالم الأحياء الخارجية الشهير من جامعة الكارديف في ويلز قبل أيام بأنه لا يستبعد أن يكون فيروس كورونا قد سقط على الأرض مع النيزك الذي انفجر فوق الصين في شهر أكتوبر 2019 ".


ويقول الخبير الروسي ردا على سؤال لمراسل الوكالة، هل هذا ممكن، "نعم ممكن". وأضاف موضحا، للإجابة عن السؤال بدقة، يجب إجراء دراسة لتركيب الحمض النووي للفيروسات المماثلة خلال رحلة طويلة في الفضاء. ويخطط لإجراء مثل هذه التجربة أعوام 2023-2024 عند إطلاق جهاز Bion-M رقم 2.

وتتضمن هذه التجربة إطلاق "نيزك" صخري توجد على سطحه الخارجي ثقوب فيها بكتيريا مقاومة لدرجات الحرارة العالية وبعض المواد الكيميائية التي يمكن أن تشكل الأساس في تركيب المواد العضوية. الهدف الرئيسي لهذه التجربة، هو التحقق مما إذا كانت الحياة على الأرض قد جلبت من الفضاء.


ويقول، "هذه تجربة مثيرة للغاية من وجهة نظر إمكانية نقل المواد البيولوجية، بما فيها سلاسل النوكليوتيدات التي يمكن أن تكون أساس تركيب أي شيء شبيه بالفيروسات".

المصدر: نوفوستي

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