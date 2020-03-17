روسيا تطلق قمرا صناعيا جديدا للملاحة الفضائية

صرح ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية أن صاروخ "سويوز-2.1 بي" الروسي أطلق يوم 16 مارس القمر الصناعي للملاحة الفضائية من طراز "غلوناس – إم" المطور إلى مدار الأرض المنخفض.

ثم ساعدته وحدة التسريع "فريغات" في رفع مداره.

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وأوضح الناطق أن الصاروخ أطلق الساعة 21.28 يوم 16 مارس من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري بشمال غرب روسيا.

وأعاد إلى الأذهان أن صاروخ "سويوز-2.1 بي" الذي حل محل صاروخ "سويوز – أو" القديم يطلق العام الجاري قمرا صناعيا ثانيا من مطار "بليسيتسك".

وأعلن مركز "غيرمان تيتوف" الفضائي التابع للقوات الفضائية الروسية أن وزارة الدفاع قد تولت إدارة القمر الصناعي الجديد للملاحة الفضائية.

وأشار إلى الاتصال غير المنقطع الذي أقيم بين المركز من جهة والقمر الصناعي "غلوناس - إم" من جهة أخرى.

المصدر: تاس