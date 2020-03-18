روسيا تطلق مركبة لاستكشاف القمر؟

أعلن الباحث في مجال علوم الفضاء والبروفيسور في الأكاديمية الروسية للعلوم، إيغور ميتروفانوف، إن روسيا عازمة على إطلاق مركبة لاستكشاف سطح القمر.

وفي اجتماع خصص لشؤون الفضاء قال ميتروفانوف:"بعد توقف دام نحو 45 سنة قررت روسيا استئناف برنامجها الفضائي المخصص لدراسة سطح القمر، والعام القادم من المخطط ان ترسل مركبة لدراسة سطحه".

وأوضح أن المركبة الروسية من المفترض أن تطلق نحو القمر ما بين 1 و30 أكتوبر 2021، وقد اختار العلماء الروس موقعين لهبوطها، في القطب الجنوبي لسطح القمر، الموقع الأول شمال فوهة "بوغوسلافسكي"، والموقع الثاني يقع جنوب غرب فوهة "مانزيني".

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ونوه العالم إلى أن الجديد في هذه المركبة هو أنها ستهبط في منطقة قطبية بالنسبة للقمر، وهذا ما لم تقم به أية مركبة قمرية من قبل، فجميع المركبات التي سبقتها هبطت إما في مناطق خطوط العرض المعتدلة على القمر أو في منطقة خط الاستواء على سطحه.

ومن المفترض أن تقوم المركبة المذكورة بجمع عينات من تربة القمر ودراستها، وستساعد على دراسة الغلاف الجوي للقمر أيضا.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد أعلنت سابقا أنها وفي إطار مشروعها لدراسة القمر تخطط لإرسال محطة إلى مداره عام 2024 تدعى Luna-26، والعام الذي يليه سترسل مركبة أخرى ستهبط على سطحه.

المصدر: تاس