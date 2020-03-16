ناسا تتخلى عن إنشاء المحطة القمرية المدارية

قررت وكالة الفضاء الأمريكية التخلي عن إنشاء المحطة القمرية المدارية المأهولة Gateway، المخصصة لإرسال رواد الفضاء إلى سطح القمر عام 2024، وتأجيل هذا المشروع إلى موعد غير محدد.

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ويفيد موقع spacenews.com الأمريكي المختص بشؤون الفضاء، بأن ناسا خططت بالتعاون مع دول أخرى لإنشاء محطة Gateway في العقد الحالي على أمل استخدامها لهبوط رواد الفضاء على سطح القمر عام 2028.

ويذكر أن وكالة الفضاء الأمريكية كانت قد قررت في شهر مارس 2019 تأجيل الهبوط على القمر إلى عام 2024، لذلك تم تقسيم مشروع إنشاء محطة Gateway إلى مرحلتين- الأولى تتضمن إطلاق وحدة إنتاج الطاقة ووحدات السكن لضمان هبوط رواد الفضاء على سطح القمر عام 2024، والثانية، الاستمرار في عمليات البناء لضمان الهبوط الدوري على سطح القمر.

ويشير الموقع، استنادا إلى تصريحات دوغلاص لوفيرو، نائب رئيس ناسا لشؤون الرحلات المأهولة، إلى أن الوكالة تعتقد بأنه لا حاجة لبناء محطة Gateway لاستخدامها في هبوط رواد الفضاء على سطح القمر عام 2024. مشيرا إلى أنه وفقا للوفيرو، لن يتم إنشاء المرحلة الأولى بحلول عام 2024.

وتجدر الإشارة، إلى أن ناسا أبرمت عقودًا لإنشاء وحدات الطاقة والمحركات والوحدات السكنية لـ Gateway لإطلاقها عامي 2022 و 2023.

ومع هذا أكد لوفيرو أن ناسا ستقوم بإنشاء محطة Gateway، وأنها ستبلغ جميع البلدان المشتركة في المشروع بهذا القرار يوم الاثنين 16 مارس الجاري.

المصدر: نوفوستي