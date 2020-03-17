تعليق الاحتفال بعيد الفضاء في روسيا بسبب انتشار فيروس كورونا

أفاد مصدر في الصناعة الفضائية الروسية بأن الاحتفالات بعيد الفضاء تؤجل من يوم 12 أبريل المقبل إلى يوم 4 أكتوبر المقبل وذلك لتجنب عدوى فيروس كورونا.

وأعاد المصدر إلى الأذهان أن الاحتفالات بعيد الفضاء الذي يصادف يوم تحليق يوري غاغارين في الفضاء في 12 أبريل عام 1961 تقضي تقليديا بإقامة فعاليات واسعة النطاق ووصول ضيوف أجانب.

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وقد تم تأجيل الاحتفالات إلى يوم 4 أكتوبر المقبل الذي يصادف إطلاق الاتحاد السوفيتي لأول قمر صناعي في العالم.

يذكر أن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين وقع يوم 16 مارس الجاري مرسوما يحظر إقامة فعاليات جماهيرية بعدد مشاركين يزيد عن 50 شخصا داخل المباني مثل الملاعب ودور السينما والمسارح والمتاحف وغيرها. أما الفعاليات التي تجري في العراء خارج المباني والمنشآت ففرض الحظر التام على إقامتها مهما كان عدد المشاركين وذلك لغاية يوم 10 أبريل المقبل.

فيما يتعلق بسلطات كازخستان فإنها ألغت كل زيارات مطار "بايكونور" الفضائي من قبل الصحفيين لإعلان حالة الطوارئ في البلاد وتفاقم الأوضاع المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

ويعني ذلك أن الصحفيين الروس والأجانب لن يحضروا إطلاق مركبة "سويوز" المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية يوم 9 أبريل.

المصدر: تاس