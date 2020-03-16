اليابان تشارك روسيا في تطوير مرصد SPEKTR-UV

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها مستعدة لإشراك اليابان في مشروع تطوير المرصد الفضائي SPEKTR-UV.

وقال نائب مدير قسم الأبحاث العلمية في معهد علوم الفلك الروسي، ميخائيل ساتشكوف: "لقد أخبرني زملائي اليابانيون أن وكالة JAXA اليابانية تلقت ردا بالإيجاب من مؤسسة روس كوسموس الروسية حول المشاركة في مشروع SPEKTR-UV، قالت فيه إنها لا تمانع مشاركة الطرف الياباني في المشروع في حال التزم بالمواعيد المحددة لتسليم المعدات التي يجب أن يطورها".

وأشار ساتشكوف إلى "أن المهلة التي منحت لليابان لتطوير بعض معدات المرصد المذكور واقعية ومدروسة، والجانب الياباني يقوم حاليا بتقييم قدراته على تطوير هذه المعدات في الوقت المحدد".

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وكانت اليابان في مارس 2019 قد أرسلت طلبا للمشاركة في مشروع مرصد SPEKTR-UV الذي تطوره روسيا بالتعاون مع عدة دول وهيئات علمية دولية، وأعربت عن استعدادها لتطوير بعض التقنيات التي ستركب على هذا المرصد.

ومرصد SPEKTR-UV الذي تعمل روسيا على تطويره بالتعاون مع عدة دول وهيئات علمية، هو عبارة عن مسبار فضائي متطور قادر على رصد الأشعة فوق البنفسجية والموجات الكهرومغناطيسية في الكون، والتي تعجز المراصد الأرضية عن دراستها.

المصدر: نوفوستي