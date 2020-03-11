الصين تختبر مسبارا قبل إطلاقه إلى المريخ

اختبرت الصين لأول مرة أجهزة ستستخدم للاتصال بمسبارها الأوتوماتيكي الذي يتوقع أن يطلق إلى المريخ لدراسته.

صرح بذلك الناطق باسم مركز بكين لإدارة الرحلات الفضائية، سيافانغ تسوي، فقال إن الاختبار جرى على سطح الأرض وتكلل بالنجاح حيث اختبرت البرمجيات وأهم الأجهزة.

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وقام الخبراء الصينيون في الوقت ذاته بمحاكاة المرحلة الأولية للبعثة الصينية التي ستتحقق في المريخ.

يذكر أن البرنامج الصيني لدراسة المريخ يقضي بأن يطلق الصيف المقبل إلى المريخ مسبار "هوسين – 1" (المريخ – 1) ليصل مداره بعد 7 أشهر.

وقال الناطق إن "الأجهزة والمعدات ستعمل في ظروف الفضاء الكوني البعيد حيث يجب علينا أن نأخذ بالحسبان مشقات هائلة سيواجهها المسبار". وأضاف أن نجاح المشروع يتوقف على دراسة أصغر تفاصيله.

جدير بالذكر أن المسبار الصيني سيقوم بدورة واحدة حول المريخ، ثم يهبط على سطحه ليجمع عينات من تربته ويبحث فيها عن الماء.

المصدر: تاس