روسيا تطلق أقمار اتصالات جديدة إلى الفضاء

أكد المدير العام لمركز "خرونيتشيف" الروسي لصناعات الفضاء، أليكسي فاراتكشو، أن بلاده تستعد لإطلاق أقمار صناعية جديدة هذا العام.

وفي مقابلة صحفية قال فراراتشكو: "لقد علمنا أن روس كوسموس ستشرف على إطلاق صاروخ من نوع Proton-M سيحمل إلى الفضاء قمري Express-80 و Express-103 المخصصين للاتصالات والاستشعار عن بعد، لكن عملية الإطلاق التي كانت مقررة في الربع الأول من هذا العام ستؤجل حتى نهاية مايو القادم بعد أن اكتشف الخبراء وجود بعض المشكلات التقنية في الصاروخ".

وأضاف "خلال عمليات مراقبة جودة الصاروخ المذكور تبين للخبراء أن أحد المكونات لا تتطابق مع معايير السلامة المطلوبة، ومن أجل الموثوقية والالتزام بالدقة قرر الخبراء في مركز خرونيتشيف استبدال تلك المكونات وتقرر موعد إطلاق الصاروخ والأقمار التي سيحملها".

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وكان مدير مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، قد ذكر في وقت سابق أن أقمار Express-80 و Express-103 من المفترض أن تطلق في 31 مارس الجاري باستخدام صاروخ Proton-M من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وأوضح أن تطوير هذه الأقمار بدأ منذ 2016 وصممت لتكون أقمار اتصالات ستعمل في مدارات الأرض 15 سنة لتوفر خدماتها للمؤسسات الروسية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأقمار المذكورة طورت من قبل المؤسسة الروسية لتطوير نظم الأقمار الصناعية، وبطلب من مؤسسة الاتصالات الفضائية الفدرالية الموحدة في روسيا.

المصدر: نوفوستي