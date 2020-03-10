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إيلون موسك يشكك في إطلاقه "مركبة النجوم " إلى المريخ

الفضاء

إيلون موسك يشكك في إطلاقه
Globallookpress © Jörg Carstensen
إيلون موسك
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اعترف إيلون موسك في مؤتمر صحفي عقده الاثنين 10 مارس في واشنطن أن شركته "سبيس إكس" لن يتوفر لها الوقت الكافي لإنجاز مهمة إطلاق مركبة "ستار سيب" إلى المريخ قبل وفاته.

وقال" سأموت قبل أن ننطلق إلى المريخ في حال لم ترتفع وتائر جهودنا التي نبذلها في مجال المبتكرات".

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وكان إيلون موسك يذكر مرارا أنه أسس شركته "سبيس إكس" عام 2002  ليساعد البشرية في استعمار المريخ. ولهذا الغرض طرح مشروع  "مركبة النجوم" (Starship) التي يتوقع أن تتسع لـ100 شخص وتحملهم إلى المريخ. إلا أن نموذجا تجريبيا لتلك المركبة انفجر نهاية فبراير الماضي عند اختباره في ميدان تدريب لولاية تكساس، كما انفجر نموذج آخر في نوفمبر الماضي، ما جعل إيلون موسك يشك في نجاح مشروعه.

يذكر أن ناسا تعتزم إطلاق بعثات مأهولة إلى المريخ في منتصف الثلاثينيات.

المصدر: تاس

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