أكاديمية العلوم الروسية تقدم شكوى للأمم المتحدة ضد منظومة موسك

تعتزم أكاديمية العلوم الروسية تقديم شكوى رسمية إلى هيئة الأمم المتحدة ضد شبكة أقمار ستارلينك الصناعية المتكونة من عدة آلاف، والتي ينشرها إيلون موسك في الفضاء.

وأشار نيقولاي ساموس، عالم الفيزياء الفلكية، الباحث العلمي في معهد علم الفلك التابع لأكاديمية العلوم الروسية، خلال تقديم كتاب نيل ديغراس تايسون، عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي المعنون "في خدمة الحرب"، إلى أنهم سيناقشون هذا الموضوع مع نائب رئيس الأكاديمية.

ووفقا للمعلومات التي قدمها، ستتعرض 30-40% من الصور الفلكية للتلف نتيجة انعكاس ضوء الشمس عن أقمار إيلون موسك.

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ووفقا له، خلال اجتماع الجمعية الفلكية الأوروبية، حصلت هذه الفكرة على دعم واستحسان الزملاء، حيث تقدموا بطلبات إلى الهيئات الوطنية للعمل على الحد من نشر شبكات كبيرة للأقمار الصناعية في الفضاء. وقد حظيت فكرة الوفد الروسي بدعم خاص من علماء البرتغال.

وتجدر الإشارة، إلى أن ستارلينك، هي شبكة أقمار صناعية من الجيل المقبل، قادرة على توفير الإنترنت على نطاق واسع. وقد بدأ تنفيذ هذا المشروع في فبراير عام 2018 . تتألف الشبكة من حوالي 12 ألف قمر صناعي، يضاف لها 30 ألف قمر توضع في مدارات ارتفاعها 328-580 كيلومترا.

المصدر: نوفوستي