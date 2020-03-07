اكتشاف اثباتات عن وجود حياة على المريخ

قد تشير مركبات يطلق عليها ثيوفين العضوية ، المكتشفة على كوكب المريخ مؤخرا، إلى وجود سابق للحياة على الكوكب الأحمر.

ويفيد موقع Phys.org، بأن علماء الفلك بجامعة ولاية واشنطن بالولايات المتحدة أن مركبات الثيوفين التي عثر عليها على المريخ، موجودة على الأرض أيضا، في الفحم والنفط الخام والكمأ الأبيض.

ويدرس العلماء حاليا عن مصدر هذه المركبات على الكوكب الأحمر، ويتحدثون عن طرق محتملة لظهورها على المريخ. من بين هذه الطرق اصطدام النيازك بالكوكب الأحمر، واستعادة الكبريتات نتيجة التفاعلات الكيميائية الحرارية في درجة 120 درجة مئوية.

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ويعتقد العلماء أيضا أن مصدر هذه المركبات العضوية قد يكون أحياء مجهرية، عاشت على الكوكب الأحمر قبل أكثر من ثلاثة مليارات سنة، عندما كان الكوكب دافئا ورطبا. هذه الأحياء كانت تساهم في عمليات استعادة الكبريتات.

ويعتزم العلماء دراسة بيانات نظائر الكربون والكبريت، التي سيحصلون عليها بواسطة مسبار المريخ الجديد. فكما هو معلوم، تغير الكائنات الحية نسب النظائر في المركبات التي تنتجها، ما قد يخدم علامة بيولوجية لنشاطها في الماضي.

المصدر: نوفوستي