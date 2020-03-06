تأجيل إطلاق قمر إماراتي إلى الفضاء

أعلنت مصادر في مجال صناعة الفضاء الروسية عن تأجيل موعد إطلاق صاروخ "سويوز" الذي سيحمل قمر Falcon Eye 2 إلى الفضاء.

وتبعا للمصادر فإن عملية إطلاق صاروخ Soyuz-ST الروسي الذي سيحمل قمر Falcon Eye 2 الإماراتي إلى الفضاء، والتي ستجري في قاعدة "كورو" في غوايانا الفرنسية قد تقرر تأجيلها من 6 إلى 7 مارس الجاري.

وقرر الخبراء في القاعدة تأجيل عملية إطلاق الصاروخ بعد اكتشاف خلل في أحد كوابل توصيل الكهرباء الموجودة في وحدة التعجيل "فريغات" المثبتة عليه، والتي ستتولى مهمة إيصال القمر إلى مداره الفضائي المحدد بعد الإطلاق.

وكانت مصادر مطلعة في مجال صواريخ الفضاء قد أشارت في الـ 5 من مارس الجاري إلى أن عملية إطلاق الصاروخ والقمر المذكورين قد تأجلت مبدئيا ليوم واحد، لكن من المحتمل أن تؤجل أكثر من ذلك في حال اكتشاف مشكلات أثناء تحضير الصاروخ لعملية الإطلاق.

ومن جانبها كانت شركة Arianespace المختصة بإرسال الرحلات الفضائية التجارية قد أعلنت في وقت سابق بأنها تنوي الاعتماد على صواريخ "سويوز" الروسية في 3 رحلات جديدة ستطلق من قاعدة "كورو".

المصدر: تاس