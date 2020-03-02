أخبار الفضاء لشهر فبراير 2020 في صور

RT تنشر مجموعة صور عن الفضاء التقطتها التلسكوبات الفضائية والمراصد الأرضية ورواد الفضاء من على متن المحطة الفضائية الدولية خلال شهر فبراير 2020.

Paul Schmit, Gary Schmit

المريخ ظهر لمدة ثانية من وراء القمر بعد الكسوف فجر يوم 18 فبراير. التقطت الصورة من المحطة الفضائية الدولية عند تحليقها فوق نيوميكسيكو.

Sputnik

رائد الفضاء الروسي ألكسندر سكفورتسوف عند خروجه من المركبة الفضائية "سويوز إم إس-13" بعد هبوطها على مقربة من مدينة جيزكزغان في كازاخستان.

The international Gemini Observatory/NSF’s National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory/AURA

صورة رائعة التقطها تلسكوب المرصد جيميني للسديم الكوكبي CVMP 1 في كوكبة الجبار التي تبعد عن الأرض 6.5 ألف سنة ضوئية. يعتبر هذا السديم الأكبر في الفضاء.

Sputnik

إطلاق صاروخ النقل الروسي " Soyuz-2.1a" من مطار بليسيتسك الفضائي وعلى متنه القمر "ميريديان-إم" للاتصالات.

ESA/Hubble & NASA, A. Bellini

التلسكوب الفضائي "هابل" التقط صورة المجرة الحلزونية NGC 2008 الواقعة في كوكبة المرسمة والتي تبعد 425 مليون سنة ضوئية عن الأرض.

Roscosmos / Oleg Skrypochka

صورة للسحب الفضية التقطتها عدسة رائد الفضاء الروسي أوليغ سكيبوتشكا من على متن المحطة الفضائية الدولية.تظهر هذه السحب ليلا على ارتفاع 70-90 كلم.

ESO/M. Montargès et al

صورة التقطها تلسكوب VLT التابع للمرصد الجنوبي الأوروبي (ESO)، تكشف انخفاض سطوع النجم "يد الجوزاء" جدا، وتبين الصورة إضافة إلى انخفاض سطوع النجم، تغير شكله المرئي.

ESA/Hubble & NASA, L. Ho, P. Erwin et al

صورة رائعة التقطها التلسكوب الفضائي "هابل" للمجرة الحلزونية NGC 5364 الواقعة في كوكبة العذراء والتي تبعد 54.5 مليون سنة ضوئية عن الأرض.

NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

ساعدت مهمة المسبار Juno التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" علماء الفيزياء الفلكية على اكتشاف حجم الماء في الغلاف الجوي لكوكب المشتري.

NASA / JPL-Caltech/University of Arizona

الجليد على كوكب المريخ- يتشكل الصقيع الموسمي على سطح كوكب المريخ بشكل أساسي في مناطق خطوط العرض المتوسطة والعالية - تمامًا مثل الثلج الشتوي على الأرض. ولكن معظم هذا الثلج على الكوكب هو ثاني أكسيد الكربون "الجليد الجاف"، وليس جليد الماء.

ESA/XMM-Newton and NASA/CXC/Naval Research Lab/S. Giacintucci

رصد علماء من المركز الدولي لبحوث علم الفلك الراديوي، أقوى انفجار في الكون منذ الانفجار العظيم. هذا الانفجار حدث في ثقب أسود فائق الكتلة في مجموعة Ophiuchus، التي تبعد 390 مليون سنة ضوئية عن الأرض.

nasa

الذراع الآلية Canadarm2 التي يبلغ طولها سبعة عشر متراً، المثبتة على وحدة Harmony في محطة الفضاء الدولية.

ESA/Hubble & NASA

صورة المجرة الحلزونية NGC 4689 ، التقطها تلسكوب "هابل"، الواقعة في كوكبة الهلبة. تبعد المجرة الحلزونية عن الأرض حوالي 54 مليون سنة ضوئية. تحتوي المجرة NGC 4689 على كمية قليلة من "المواد الخام" لإنتاج النجوم.

Roscosmos / Oleg Skrypochka

صورة ساحرة للفجر ، التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا من على متن محطة الفضاء الدولية.