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أخبار الفضاء لشهر فبراير 2020 في صور

الفضاء

أخبار الفضاء لشهر فبراير 2020 في صور
Globallookpress MFA Russia/via Globallookpress.com
المحطة الفضائية الدولية
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RT تنشر مجموعة صور عن الفضاء التقطتها التلسكوبات الفضائية والمراصد الأرضية ورواد الفضاء من على متن المحطة الفضائية الدولية خلال شهر فبراير 2020.

أخبار الفضاء لشهر فبراير 2020 في صور
Paul Schmit, Gary Schmit
المريخ

المريخ ظهر لمدة ثانية من وراء القمر بعد الكسوف فجر يوم 18 فبراير. التقطت الصورة من المحطة الفضائية الدولية عند تحليقها فوق نيوميكسيكو.

 

أخبار الفضاء لشهر فبراير 2020 في صور
Sputnik
رائد الفضاء الروسي الكسندر سكفورتسوف

رائد الفضاء الروسي ألكسندر سكفورتسوف عند خروجه من المركبة الفضائية "سويوز إم إس-13" بعد هبوطها على مقربة من مدينة جيزكزغان في كازاخستان.

 

أخبار الفضاء لشهر فبراير 2020 في صور
The international Gemini Observatory/NSF’s National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory/AURA
السديم الكوكبي CVMP 1

صورة رائعة التقطها تلسكوب المرصد جيميني للسديم الكوكبي CVMP 1 في كوكبة الجبار التي تبعد عن الأرض 6.5 ألف سنة ضوئية. يعتبر هذا السديم الأكبر في الفضاء.

 

أخبار الفضاء لشهر فبراير 2020 في صور
Sputnik

إطلاق صاروخ النقل الروسي " Soyuz-2.1a" من مطار بليسيتسك الفضائي وعلى متنه القمر "ميريديان-إم" للاتصالات.

 

أخبار الفضاء لشهر فبراير 2020 في صور
ESA/Hubble & NASA, A. Bellini

التلسكوب الفضائي "هابل" التقط صورة المجرة الحلزونية NGC 2008 الواقعة في كوكبة المرسمة والتي تبعد 425 مليون سنة ضوئية عن الأرض.

 

أخبار الفضاء لشهر فبراير 2020 في صور
Roscosmos / Oleg Skrypochka

صورة للسحب الفضية التقطتها عدسة رائد الفضاء الروسي أوليغ سكيبوتشكا من على متن المحطة الفضائية الدولية.تظهر هذه السحب ليلا على ارتفاع 70-90 كلم.

أخبار الفضاء لشهر فبراير 2020 في صور
ESO/M. Montargès et al

صورة التقطها تلسكوب VLT التابع للمرصد الجنوبي الأوروبي (ESO)، تكشف انخفاض سطوع النجم "يد الجوزاء" جدا، وتبين الصورة إضافة إلى انخفاض سطوع النجم، تغير شكله المرئي.

أخبار الفضاء لشهر فبراير 2020 في صور
ESA/Hubble & NASA, L. Ho, P. Erwin et al

صورة رائعة التقطها التلسكوب الفضائي "هابل" للمجرة الحلزونية NGC 5364 الواقعة في كوكبة العذراء والتي تبعد 54.5 مليون سنة ضوئية عن الأرض.

أخبار الفضاء لشهر فبراير 2020 في صور
NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

ساعدت مهمة المسبار Juno التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" علماء الفيزياء الفلكية على اكتشاف حجم الماء في الغلاف الجوي لكوكب المشتري.

أخبار الفضاء لشهر فبراير 2020 في صور
NASA / JPL-Caltech/University of Arizona

الجليد على كوكب المريخ- يتشكل الصقيع الموسمي على سطح كوكب المريخ بشكل أساسي في مناطق خطوط العرض المتوسطة والعالية - تمامًا مثل الثلج الشتوي على الأرض. ولكن معظم هذا الثلج على الكوكب هو ثاني أكسيد الكربون "الجليد الجاف"، وليس جليد الماء.

أخبار الفضاء لشهر فبراير 2020 في صور
ESA/XMM-Newton and NASA/CXC/Naval Research Lab/S. Giacintucci

رصد علماء من المركز الدولي لبحوث علم الفلك الراديوي، أقوى انفجار في الكون منذ الانفجار العظيم. هذا الانفجار حدث في ثقب أسود فائق الكتلة في مجموعة Ophiuchus، التي تبعد 390 مليون سنة ضوئية عن الأرض.

 

أخبار الفضاء لشهر فبراير 2020 في صور
nasa

الذراع الآلية Canadarm2 التي يبلغ طولها سبعة عشر متراً، المثبتة على وحدة Harmony في محطة الفضاء الدولية.

أخبار الفضاء لشهر فبراير 2020 في صور
ESA/Hubble & NASA

 صورة المجرة الحلزونية NGC 4689 ، التقطها تلسكوب "هابل"، الواقعة في كوكبة الهلبة.  تبعد المجرة الحلزونية عن الأرض حوالي 54 مليون سنة ضوئية. تحتوي المجرة  NGC 4689  على كمية قليلة من "المواد الخام" لإنتاج النجوم.

 

أخبار الفضاء لشهر فبراير 2020 في صور
Roscosmos / Oleg Skrypochka

صورة ساحرة للفجر ، التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا من على متن  محطة الفضاء الدولية.

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