شركة روسية خاصة تختبر محرك صاروخ سيحمل مركبة فضائية سياحية

تعتزم شركة كوسموكورس" الخاصة الروسية التي تعمل على تطوير السياحة الفضائية في البلاد أن تختبر بعد شهرين محركا سيستخدمه الصاروخ الذي سيحمل مركبة فضائية سياحية تابعة لها.

وقال مدير عام الشركة، بافيل بوشكين، إن الاختبارات ستجري في أحد المرافق الإنتاجية التابعة للشركة في ضواحي موسكو. ويتوقع أن ينتهي الاختبار الناري للمحرك نهاية صيف العام الجاري.

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يذكر أن شركة " كوسمو كورس" الروسية الخاصة تعمل حاليا على تصميم مجمع فضائي يضم الصاروخ والمركبة الفضائية وسيستخدم للقيام برحلات فضائية سياحية في مدار الأرض المنخفض.

ويفترض أن تصعد المركبة الفضائية إلى ارتفاع 200 كيلومتر فوق سطح الأرض حيث ستبقى لمدة 15 دقيقة ليشعر السياح بحالة اللاوزن ويرصدوا الأرض من الفضاء، شأنهم شأن الرواد.

وتعتزم الشركة كذلك أن تنشئ مطارا فضائيا خاصا في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية لإطلاق مركباتها الفضائية السياحية.

وحسب، بافيل بوشكين، فإن الشركة تنوي أن تختبر عام 2023 الكبسولة المأهولة، ثم تطلق عام 2024 أول صاروخ اختباري يحمل كبسولة غير مأهولة. أما أول رحلة فضائية سياحية مأهولة فيخطط للقيام بها بحلول عام 2025.

المصدر: تاس