فيديو من ناسا يظهر مشهدا التقطه طاقم "أبولو 13" للقمر قبل إجهاض المهمة عام 1970

أطلقت بعثة "أبولو 13" لتكون المهمة الثالثة لناسا إلى القمر، إلا أن الطاقم اضطر إلى التخلي عن خططه بعد يومين من الإطلاق، ولكن ليس قبل أن يلتقط مشهدا مذهلا لسطح القمر.

وتعيد البيانات الجديدة من Lunar Reconnaissance Orbiter المشهد الذي رصده رواد الفضاء في مقطع فيديو يكشف عن "الجانب المظلم" للقمر بدقة 4K.

وقال مركز Goddard Media Studios التابع لوكالة ناسا، في بيان صدر الاثنين 24 فبراير: "هذا الفيديو يعرض صورا بدقة 4K للعديد من مناظر سطح القمر، بدءا من غروب الشمس وشروقها، وانتهاء بالوقت الذي أعادت فيه مهمة أبولو 13 الاتصال اللاسلكي مع مركز مراقبة البعثة".

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وفي الفيديو، تأخذ وكالة ناسا المشاهدين في جولة حول أجزاء من القمر لأكثر من دقيقة، بينها الجانب البعيد، بينما يتم تشغيل الموسيقى في الخلفية، ثم تظهر الأرض من وراء الظلام.

وعلى الرغم من أن الفيديو يعد رائعا، إلا أنه لا يعكس الصعوبات الشديدة التي مر بها الطاقم، حيث عانوا من العطش ونقص الغذاء، وكافحوا في ظل درجات حرارة شديدة البرودة، فيما عمل مركز مراقبة البعثة على الإسراع في إعادتهم إلى الأرض بأمان.

واستغرق الأمر أربعة أيام قبل أن تتمكن ناسا من إعادة الفرق إلى الأرض، وفي 17 أبريل من العام 1970، تحولت المأساة إلى انتصار عندما هبط الرواد من أبولو 13 بأمان في المحيط الهادئ.