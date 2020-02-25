"روس كوسموس" تقدم المشورة لشركات أمريكية

أعلن دميتري روغوزين رئيس مؤسسة "روس كوسموس" أن المؤسسة تقدم المشورة اللازمة للولايات المتحدة بشأن إنشاء المركبات الفضائية الجديدة.

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وأشار روغوزين في مؤتمر "التأمين على الطيران والفضاء في روسيا" إلى أن "هذه المركبات ضرورية للأمريكيين. ونحن نتمنى لهم النجاح ونقدم لهم المساعدة في بعض الأمور بما فيها تقديم المشورة الى الأخصائيين التقنيين. ويمكنني القول، إن لدينا في فورونيج مؤسسة خاصة تعمل لمصلحة شركة أمريكية وتصنع لها المعدات اللازمة للمركبات المأهولة".

وأضاف موضحا، "وفقا لطلبهم يساهمون بشكل ما في منظومة الهبوط لبوينغ، وقد فوجئت عندما اكتشفت هذا الأمر.".

وكما هو معلوم تعمل الشركات الأمريكية على صنع مركبات فضائية جديدة مأهولة، حيث تصنع شركة سبيس إكس مركبة Crew Dragon، وشركة بوينغ المركبة Starliner.

المصدر: نوفوستي