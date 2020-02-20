الصين تنجح بإطلاق 4 أقمار صناعية

أعلنت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء CASC أنها نجحت بإطلاق 4 أقمار صناعية من تطويرها إلى الفضاء.

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى أن الأقمار الأربعة أطلقت صباح يوم الخميس 20 فبراير الجاري، من قاعدة سيتشان الفضائية جنوب غرب سيتشوان، في تمام الساعة 5:07 بالتوقيت المحلي (00:07 بتوقيت موسكو)، واستخدم في عملية الإطلاق صاروخ صيني من طراز Long March 2D.

وحول عملية الإطلاق قال رئيس مجلس إدارة الشركة، أو يان شين: "هذه ليست عملية إطلاق صاروخ فضائي فحسب، لقد نجحنا في تنفيذها في وقت حرج، في الوقت الذي تعاني فيه الصين كلها من نتائج انتشار فيروس "كورونا الجديد".. لقد بذلنا قصارى جهدنا للنجاح والالتزام بالتوجيهات المطروحة من رئيس البلاد".

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ونوه بأن عملية الإطلاق راعت جميع الظروف والاحتياطات المفروضة في البلاد لمنع انتشار الفيروس المذكور، وأوضح أن هذه المهمة رقم 326 التي تستخدم فيها صواريخ Long March الفضائية، والمهة 46 التي يستخدم فيها طراز 2D من هذه الصواريخ.

وتجدر الإشارة إلى ان الصين تعمل بنشاط ملحوظ في السنوات الاخيرة على تطوير برنامجها الفضائي الخاص، وتطوير المركبات والصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية، كما يعمل علماء الفلك هناك على مشروع يهدف لدراسة المريخ والكويكبات والأجرام السماوية، ومن المفترض البدء بدراسة سطح المريخ في الفترة ما بين 2020 و2025.

المصدر: تاس