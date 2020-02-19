دفعة جديدة من أقمار OneWeb تطلق إلى الفضاء قريبا

أعلنت شركة OneWeb البريطانية أنها ستطلق قريبا مجموعة أخرى من الأقمار إلى الفضاء، لتكون هذه المجموعة هي الثانية التي تطلقها لهذا العام.

وقال بيان صادر عن الشركة "إن ثاني دفعة من أقمار OneWeb ستطلق للفضاء هذا العام في منتصف شهر مارس، من مطار بايكونور الفضائي في كازاخستان، وما يزال الموعد قيد الدراسة، والشركة في انتظار الحصول على الموافقات اللازمة".

وأضاف البيان "ما تزال بعض هذه الأقمار في مرحلة التصنيع، وبمجرد الانتهاء ستخضع للاختبارات اللازمة، وسترسل بعدها إلى بايكونور".

وOneWeb هي منظومة أقمار صناعية صغيرة طورت لتدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، لتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

وأطلقت أول 6 أقمار من هذه المنظومة في فبراير 2019 بواسطة صاروخ "سويوز" الروسي من قاعدة "كورو" في غوايانا الفرنسية، أما الدفعة الثانية المكونة من 34 قمرا فأطلقت من مطار "بايكونور" الفضائي بكازاخستان في 7 فبراير الجاري، بواسطة صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1b.

المصدر: تاس