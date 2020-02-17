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ناسا تكشف عن صورة "غير عادية" للأرض التُقطت قبل 30 عاما

الفضاء

ناسا تكشف عن صورة
adobe/Pexel
صورة تعبيرية
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أعادت ناسا إنتاج وإصدار صورة "Pale Blue Dot" الشهيرة للأرض المأخوذة على بعد 4 مليارات ميل، احتفالا بالذكرى الثلاثين على التقاطها.

وبالنسبة للعين غير المدربة، قد لا تبدو الصورة واضحة، ولكن بكسيل واحد أزرق شاحب يمثل الأرض في مساحة واسعة للغاية.

وتشكل "Pale Blue Dot" واحدة من الصور الأخيرة، التي التقطها مسبار ناسا "Voyager"، قبل إغلاق الكاميرات إلى الأبد للحفاظ على الطاقة.

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وفي تلك الأثناء، أكمل المسبار جولته عبر الكواكب، وكان من المقرر أن يتجه عبر الفضاء بين النجوم. ومع ذلك، يعتقد عالما التصوير (يعملان في المهمة)، كارل ساغان وكارولين بوركو، أنه ينبغي للمهمة التقاط صورة نهائية للنظام الشمسي.

وفي كتابه عام 1994، النقطة الزرقاء: رؤية للمستقبل الإنساني في الفضاء، كتب ساغان: "انظر مرة أخرى إلى تلك النقطة، إنها هنا، هذا هو الموطن، ونحن هنا".

وأصدرت ناسا الصورة في يوم عيد الحب، وكتبت: "في يوم عيد الحب عام 1990، في رحلة تبعد نحو 4 مليارات ميل من الشمس، التقطت المركبة الفضائية Voyager 1 أول صورة لجزء من النظام الشمسي. رُصد كوكب الأرض داخل بكسيل واحد في هذا الإطار الفردي. إنه النقطة الزرقاء الشاحبة داخل شعاع الشمس في هذه النسخة المعاد معالجتها من المشهد الشهير الآن من Voyager".

المصدر: ذي صن

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