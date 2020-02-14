اكتشاف كوكب عملاق حديث الولادة على مقربة من الأرض

اكتشف علماء الفلك على مقربة من الأرض كوكبا عملاقا حديث الولادة. وأثارت اهتمام الخبراء وحيرتهم، المسافة الفاصلة بينه وبين النجم الأم.

وتفيد مجلة Research Notes of the AAS، بأن الباحثين استخدموا البيانات التي حصلوا عليها من التلسكوب الفضائي Gaia، الذي مهمته البحث عن النجوم التي تدور حولها أجسام مظلمة. وتتيح دقة التلسكوب العالية رصد الانحراف البسيط للنجم الناتج عن جاذبية قمره.

وقد أثار اهتمام علماء الفلك النجم 2MASS 1155-7919 الذي عمره حوالي خمسة ملايين سنة، حيث اكتشف العلماء من حركته وجود جسم شريك له أطلقوا عليه اسم 2MASS 1155-7919 b.

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يقول العالم دورتي ديكسون-فاندرفيلت، من معهد روتشستر للتكنولوجيا، "الجسم البارد المظلم، الذي اكتشفناه، حديث الولادة وهو أكبر من المشتري بعشر مرات. ما يعني أننا نتابع كوكبا حديث الولادة لا يزال في مرحلة التكوين".

وليست هذه المرة الأولى التي يكتشف فيها علماء الفلك كوكبا حديث الولادة. بيد أن الكوكب 2MASS 1155-7919 b، يتميز بقربه من الأرض جدا على مسافة 330 سنة ضوئية فقط، ما يعطي فرصة لعلماء الفلك بدراسته بصورة مفصلة وبسهولة، وفهم كيفية تكون الكواكب.

ولكن المثير في الأمر، أنه يبعد عن نجمه مسافة تعادل 600 مرة من المسافة بين الأرض والشمس. ويشير ديكسون-فاندرفيلت، إلى أن هذا هو "المثال الرابع أو الخامس لبعد كوكب عملاق هذه المسافة الهائلة عن نجمه. لذلك يحاول الباحثون تفسير هذه الحالة". لأنه فعلا وفقا للنظريات الحالية، تولد الكواكب على مقربة من نجومها. لذلك فإن دراسة 2MASS 1155-7919 b قد تضطر العلماء إلى تعديل نماذج نظم نشأة الكواكب.

المصدر: فيستي. رو